Vice-presidente afegão e ministro escapam de ataque Um dos vice-presidentes afegãos, Karim Jalili, e o ministro do Interior, Besmulá Mohamadi saírem ilesos nesta quarta-feira, de um ataque com foguete contra um edifício do comando da polícia, no centro do país, onde eles se encontravam, informaram autoridades afegãs. O ataque deu-se em Chaki Wardak, um distrito da província de Wardak, reduto dos rebeldes talebans ao sudoeste de Kabul, detalhou o porta-voz das autoridades da província, Shahidulá Shahid. "Havia uma reunião sobre segurança, da qual participavam o segundo vice-presidente e o ministro do Interior", disse o porta-voz. "Ao final da reunião, quando saíamos, um foguete explodiu a algumas centenas de metros do local onde estávamos, mas ninguém saiu ferido", acrescentou Shahid. As informações são da Dow Jones.