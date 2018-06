Vice-presidente de conselho parlamentar na China perde cargo por corrupção

Su Rong, nomeado um dos 23 vice-presidentes da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês no ano passado, também foi expulso do órgão, segundo a agência de notícias Xinhua, que não forneceu mais detalhes.

Mais cedo no mês, a entidade anticorrupção do partido, a Comissão Central para Inspeção Disciplinar, disse que Su estava sendo investigado por sérias “violações disciplinares”, geralmente um eufemismo para corrupção.

Su anteriormente serviu como chefe do Partido Comunista nas províncias pobres de Jiangxi e Gansu. A respeitada revista chinesa Caixin disse que a investigação sobre ele está ligada à sua época em Jiangxi, e que a mulher de Su aceitou subornos relacionados a transações de terrenos e projetos de construção.

Não foi possível contatar Su ou sua família para comentários.

A campanha da China contra corrupção no governo intensificou-se desde que o presidente Xi Junping assumiu o cargo, e diversas altas figuras do governo e executivos de companhias estatais já foram presos.

(Por Ben Blanchard)