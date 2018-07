Vice-presidente do Iraque se recusa a ir a julgamento

O mandado contra Hashemi, emitido há quase uma semana, tem sido o foco de uma disputa política entre o primeiro-ministro xiita Nuri al-Maliki e o bloco Iraqiya, apoiado pelos sunitas, que é uma parte de seu governo de união nacional e do qual o vice-presidente é membro. Perguntado se retornará à Bagdá para enfrentar um julgamento, Hashemi disse à AFP: "Claro que não".

Ele atribuiu sua recusa a viajar para a capital à fraca segurança e à politização do sistema de Justiça. Segundo ele, a maior parte de seus guardas foram presos e suas armas confiscadas. Ele acrescentou que "não há segurança para o vice-presidente". "Como eu posso voltar à Bagdá, se eu não posso me proteger?"

"O Conselho Judicial do Iraque está sob controle e influência do governo central, e isso é um grande problema", acrescentou Hashemi em entrevista de uma hora em Qalachwalan, na periferia de Sulaimaniyah, a segunda cidade do Curdistão, durante o qual ele estava cercado por guardas desarmados. "É por isso que eu pedi para transferir o caso para o Curdistão... A Justiça não estará politizada aqui."

Desde que as tropas dos EUA concluíram sua retirada há uma semana, o Iraque entrou numa crise política, com Hashemi sendo procurando e Maliki pedindo a demissão do vice sunita após Hashemi chamá-lo de ditador "pior do que Saddam Hussein". As informações são da Dow Jones.