Vice-presidente do Panamá vence eleições presidenciais

O presidente da autoridade eleitoral do Panamá, Erasmo Pinilla, explicou que os estudos de especialistas mostram que a vitória de Varela é uma tendência irreversível. Com 60% das mesas de votação apuradas, Varela contava com uma vantagem de quase 7% sobre o representante do governo, José Domingo Arias.

Pinilla declarou já ter cumprimentado por telefone o novo presidente, que assumirá o cargo em primeiro de julho, enquanto Arias e o também opositor e ex-prefeito Juan Carlos Navarro ainda não se pronunciaram sobre os números.

Martinelli, magnata do ramo de supermercados, não pode participar das eleições por proibição constitucional, mas muitos suspeitavam que se Arias fosse eleito ele manteria uma grande influência no governo. Fonte: Associated Press.