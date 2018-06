Vice-presidente dos EUA faz juramento para 2º mandato

A juíza Sonia Sotomayor, da Corte Suprema, administrou o juramento às 8h21 (11h21 do horário de Brasília), na presença de cerca de 120 observadores. Biden realizou o juramento de acordo com a prescrição da Constituição dos EUA de que o presidente e vice-presidente comecem seus mandatos em 20 de janeiro. Barack Obama fez o juramento às 11h55 (14h55 do horário de Brasília). A cerimônia pública de posse e o desfile serão realizados na segunda-feira, que é a tradição quando o dia 20 de janeiro cai em um domingo. As informações são da Dow Jones.