Vice-presidente iraquiano rejeita condenação à morte O vice-presidente do Iraque, que está refugiado na Turquia, declarou nesta segunda-feira que é "absolutamente inocente" e afirmou que o julgamento que o condenou à morte é uma "farsa" com motivações políticas. Tariq al-Hashemi foi condenado à morte no domingo depois que um tribunal de Bagdá o declarou culpado de ter planejado, ao lado do genro, o assassinato de um advogado e de uma autoridade de segurança do governo.