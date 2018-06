Vice-presidente renuncia em dia de referendo sobre Constituição O vice-presidente do Egito, Mahmoud Mekky, renunciou ontem em meio a um referendo que deve aprovar uma nova Constituição. Mekky afirmou que queria deixar o cargo no mês passado, mas permaneceu para ajudar o presidente Mohamed Mursi a lidar com uma crise política. Também ontem, o presidente do Banco Central, Farouq el-Oqdah, anunciou sua saída do cargo, sem dar motivos.