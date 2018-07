Vice-presidente usa morte de Bin Laden em campanha americana

WASHINGTON - O vice-presidente americano Joe Biden citou a morte de Osama bin Laden como parte das conquistas de Barack Obama e apontou isso como um motivo para não votar no republicano Mitt Romney.

No discurso pronunciado em Nova York uma semana antes do primeiro aniversário da morte do chefe da al-Qaeda no Paquistão por forças americanas, Biden descreveu Romney como um candidato que não conhece política internacional, diferente de Obama.

"Se você está procurando um rótulo para resumir como o presidente Obama conquistou este legado, é muito simples: Osama bin Laden está morto e a General Motors vive", disse Biden.

O vice-presidente, que desempenhou um papel chave no processo de retirada das tropas americanas no Iraque, considerou que a política do governo garantiu maior segurança aos norte-americanos dentro e fora do país.

"Al-qaeda estava ressurgindo e Osama bin Laden tinha fugido", disse Biden, referindo-se ao cenário que foi deixado por George W. Bush a Obama.

"O presidente Obama acabou com a guerra no Iraque com responsabilidade, estabeleceu uma estratégia clara e definiu uma data precisa no Afeganistão. Reduziu para a metade o número de soldados americanos em serviço", acrescentou Biden.

Segundo o vice-presidente, "a política de segurança nacional do governador Romney nos devolverá ao passado que conseguimos superar com tanta dificuldade", afirmou. "O governador Romney espera uma amnésia coletiva".