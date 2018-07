Vice-primeiro-ministro Uhuru Kenyatta lidera apuração de eleição presidencial Com quase metade dos votos apurados, o vice-premiê do Quênia, Uhuru Kenyatta (foto), vencia o chefe de governo Raila Odinga (53,5% a 42%). Mas a vantagem não é significativa, já que a maior parte das urnas abertas vinham do centro do país, seu reduto eleitoral. As eleições tiveram o comparecimento de milhões de eleitores, apesar da violência que deixou 15 mortos. O atual vice-premiê enfrenta acusações internacionais de crimes contra a humanidade ligados à última eleição. Kenyatta ainda pode ser ultrapassado na contagem dos votos, numa eleição que os quenianos esperam restaurar a imagem do país como um das democracias mais estáveis da África após o derramamento de sangue de cinco anos atrás.