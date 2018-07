Vice reaparece após 2 semanas, diz Pequim O governo chinês deve divulgar hoje imagens do vice-presidente Xi Jinping, um dos políticos mais cotados para assumir a liderança do país após o congresso do Partido Comunista previsto para ocorrer em outubro. Xi estava desaparecido há cerca de duas semanas. Segundo a agência de notícias estatal Xinhua, ele "chegou à Universidade de Agricultura da China na manhã do sábado (noite de ontem no Brasil) para atividades que marcam o Dia Nacional da Popularização neste ano". Nenhum outro detalhe foi divulgado.