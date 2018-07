'Vice roqueiro' vira favorito de Cristina

Roqueiro, amante das motos Harley Davidson e DJ de festas. Assim é Amado Boudou, economista, de 48 anos e com pinta de galã - que passou da direção do sistema de aposentadorias ao posto de ministro da Economia em 2009. Agora ele é o candidato a vice-presidente na chapa de Cristina Kirchner, que busca a reeleição no dia 23.

Nas últimas semanas, Boudou assumiu a missão de fazer comícios no interior do país para suavizar a agenda de Cristina, que na terça-feira, cansada e estressada, teve um quadro de pressão baixa. O ministro aproveita cada ato público para, vestindo camiseta e jeans, mostrar seus dotes de guitarrista. Ele costuma encerrar os comícios ao lado da banda de rock "La Mancha de Rolando".

Caso seja eleito com Cristina, conforme indicam as pesquisas, Boudou, a partir de 10 de dezembro, será também o presidente do Senado. Além disso, crescem os rumores de que a partir de abril ele poderia ocupar o cargo de presidente do Partido Peronista no lugar do interino Daniel Scioli.

A eventual designação de Boudou para o comando do peronismo irrita a ala tradicional do movimento político fundado pelo general Juan Domingo Perón há 66 anos. Durante a maior parte de sua vida, o ministro militou na União de Centro Democrático (Ucede), partido de centro-direita que durante décadas foi o principal reduto do neoliberalismo argentino. Além disso, foi professor da Universidade do Centro de Estudos Macroeconômicos Argentinos (Ucema), influente durante as privatizações do governo de Carlos Menem.

Proximidade. Caso Cristina não consiga uma reforma constitucional que permita uma segunda reeleição, Boudou é nome forte para a sucessão. Integrantes mais antigos do governo irritam-se com os comentários da presidente sobre Boudou, denominado de "a cara de bebê" do gabinete. "Ele tem 48 anos. Mas parece bem menos", disse Cristina recentemente num discurso, enquanto sorria para seu colega de chapa. O ciúme dos outros ministros foi evidente.

Sem cacife político próprio antes de ser designado vice, o ministro demonstra incondicional lealdade a Cristina. Essa é sua vantagem, afirmam os analistas, que destacam a busca da presidente Cristina por essa característica, de forma a evitar os problemas que teve com Julio Cobos, que rompeu com o governo.

"O principal mérito de Boudou para ser o vice é que ele é leal a Cristina. A presidente quer evitar a 'Síndrome de Cobos'", disse ao Estado a analista política Mariel Fornoni, da consultoria Management & Fit.

Boudou ganhou espaço no governo Kirchner quando, em 2008, no comando do sistema previdenciário, propôs ao casal Kirchner a ousada jogada de reestatizar as aposentadorias.

O candidato, que aprecia ternos finos e coleciona canetas-tinteiro, frequenta um spa para reverter a tendência de acumular quilos na cintura. Ele namora a bela e ruiva jornalista Agustina Kampfer, de 28 anos, com quem troca beijos cinematográficos em público.