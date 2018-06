Vida de Mandela é lembrada durante funeral em Qunu

Mandela será enterrado em um terreno cercado por plantas e com vista para sua casa rosa salmão. O atual presidente da África do Sul, Jacob Zuma, elogiou o líder como pilar de uma Nação que ainda está em progresso. "Aprendemos com você a construir uma nova sociedade, uma nova África do Sul, das cinzas do colonialismo do apartheid, precisamos superar a mágoa e o alcançar o desejo humano da retribuição. Nesse sentido, você nos ofereceu esperança ao invés de desesperança", disse Zuma. "Com o fim de sua jornada hoje, a nossa deve continuar".

São esperados cerca de 4,5 mil convidados para acompanhar o enterro de Mandela, incluindo vários chefes de Estado da África, o príncipe do Reino Unido, Charles, e a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey.

O som de uma banda e o canto espontâneo de convidados soprava sobre as colinas de Qunu. Enquanto isso, alguns membros da comunidade começavam a chegar para acompanhar a cerimônia em grandes telas montadas ao redor do vilarejo. "Quero apenas saudá-lo com uma despedida", disse Shirley Kobo de 32 anos. "Ele nos tirou da poeira".

Mesmo assim, o número de pessoas próximas a tais telas era pequeno. Muitos cidadãos de Qunu ficaram ofendidos por terem sido barrados da chance de dizer adeus a um nativo. Muitos consideraram que o funeral estava sendo usado para comício do Congresso Nacional Africano de Mandela. "O povo não quer apoiar o CNA", disse Shirley. "Os líderes atualmente estão abusando do nome do CNA". Fonte: Dow Jones Newswire.