Vídeo contra senhor da guerra vira febre na web Um vídeo em inglês da ONG Invisible Children que denuncia Joseph Kony, o criador do Exército de Resistência do Senhor - guerrilha de Uganda que, entre várias práticas cruéis, alista crianças soldado - virou febre em redes sociais como Twitter, YouTube e Facebook. A gravação, de cerca de 30 minutos, explica a história de Kony e pede ajuda para levá-lo à Justiça - o paradeiro do senhor da guerra é desconhecido. Em menos de dois dias, quase 50 milhões de pessoas assistiram ao vídeo no site www.invisiblechildren.com.