Vídeo da BBC mostra explosões que mataram centenas no Congo

Uma série de explosões abalaram a capital do Congo, Brazzaville, provocando a morte de mais de 150 pessoas. O impacto das explosões pôde até ser sentido no vizinho República Democrática do Congo, cuja capital, Kinshasa, chegou a ter vitirines de lojas e janelas de residências destruídas por consequência das explosões.

A tragédia teria sido causada por um incêndio em um depósito de munições de Brazzaville.

Ainda não se sabe quais teriam sido as causas do incêndio.