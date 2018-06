Vídeo de abuso policial provoca ira de egípcios O ministro do Interior egípcio, Mohammed Ibrahim, prometeu neste sábado investigar as circunstâncias do espancamento pela polícia de um homem despido, num caso que ameaça alimentar ainda mais a ira popular contra forças de segurança do país, mas sugeriu que as primeiras evidências são de que não houve abuso dos policiais.