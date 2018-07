Vídeo de câmera de segurança flagra momento de atentado na Noruega

A Noruega divulgou imagens captadas por uma câmera de segurança que registra o momento do atentado à bomba realizado pelo atirador Anders Breivik, no centro da capital do país, Oslo.

Soldados do Exército norueguês deram uma busca na fazenda em que Breivik preparou explosivos e planejou o ataque que matou pelo menos 76 pessoas.

Os sobreviventes do ataque estão vindo a público com relatos sobre o ocorrido. Eles tentam dar continuidade à vida, retomando aos poucos as tarefas cotidianas.

A deputada Nadia Tajik, uma muçulmana de apenas 28 anos, diz que o atentado não abalou a sua convicção no multiculturalismo da socieadade norueguesa.