Vídeo de Romney leva campanha a nova etapa nos EUA A disputa pela Casa Branca entrou em uma nova etapa nesta terça-feira, com a divulgação de trechos de um vídeo no qual o candidato do Partido Republicano, Mitt Romney, proferiu uma série de comentários com potencial impacto negativo para sua campanha, especialmente em relação ao eleitorado latino.