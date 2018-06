Vídeo do EI mostra decapitação de britânico

Um vídeo divulgado nesta sexta-feira sugere que o grupo extremista Estado Islâmico (EI) decapitou o refém britânico Alan Henning e ameaça matar o americano Peter Kassig, também refém do grupo. É a quarta decapitação divulgada dessa forma pelo grupo alvo de bombardeios liderados pelos EUA.

O vídeo é similar aos anteriores, que também mostram decapitações. Ele termina com um combatente do Estado Islâmico ameaçando um homem identificado como americano. "Obama, você começou seu bombardeio aéreo na Síria, que continua atingindo o nosso povo, então é apenas correto que nós continuemos a cortar os pescoços do seu povo", afirmou o militante mascarado.