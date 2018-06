Vídeo do EI mostra meninos-soldados matando reféns na Síria

DAMASCO - O grupo Estado Islâmico (EI) publicou na quinta-feira, 3, um vídeo que mostra seis meninos-soldados executando membros das forças de segurança da Síria feitos reféns pela organização extremista.

Chamado "Às crianças judias", o vídeo mostra dezenas de meninos, de cerca de 10 anos de idade, estudando textos religiosos e indo para o combate corpo a corpo. Seis deles são escolhidos pelo instrutor para "enviar uma mensagem" aos opositores do EI, matando membros das forças de segurança sírias prisioneiros do grupo que desde 2013 ocupa a Síria, país devastado pela guerra.

Cada um dos meninos é mostrado depois correndo através de uma fortaleza em ruínas, com uma trilha sonora dramática, até encontrar um prisioneiro. Cada prisioneiro diz seu nome, sua data de nascimento e explica seu papel nas forças de segurança do regime.

O vídeo, que segundo o grupo foi filmado no leste da província síria de Deir al-Zor (leste), mostra as crianças executando os seis cativos, dos quais cinco foram mortos a tiros e um foi enforcado. Um instrutor adulto afirma que os menores ganharam uma competição "para estabelecer os limites de Deus aos apóstatas que estão envolvidos com a anulação do islã".

O instrutor declara então que os "filho do califado" serão ambiciosos e não só "liberarão" a Síria, o Iraque e a Arábia Saudita, "mas também elevarão a bandeira do profeta acima da Casa Branca na América e no coração de Tel-Aviv".

Um programa chamado do EI "jovens leões do Califado" mostra um treinamento militar e religioso intensivo às crianças nas diferentes regiões controladas pelo grupo extremista na Síria.

Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), o EI recrutou mais de 1.100 crianças desde o início do ano, e mais de 50 foram mortas.

"O que é chocante é que o grupo não esconde, torna público", declarou Nadim Houry, vice-presidente da Human Rights Watch (HRW) para o Oriente Médio e Norte da África. "O recurso dos meninos-soldados faz parte de um esforço de doutrinação muito maior. O EI não para de dizer que eles são a nova geração", afirmou Houry.

Responsável por atrocidades e acusado de crimes contra a Humanidade, o EI divulgou múltiplos vídeos de execuções por métodos bárbaros desde que assumiu o controle de grandes áreas do território da Síria e do Iraque, sobre os quais ele proclamou um "califado". Tais vídeos tornaram-se sua principal arma de propaganda do grupo. / AFP e EFE