Vídeo do 'NYT' mostra explosão do que seria um avião no céu de Teerã 

NOVA YORK - O jornal americano The New York Times divulgou um vídeo "verificado" do que seria o momento em que um míssil iraniano atinge uma aeronave que sobrevoava Parand, perto do aeroporto de Teerã, capital do Irã. Nesse local, a companhia ucraniana Ukrainian International Airlines (UIA) deixou de transmitir seu sinal antes de cair, na madrugada de quarta-feira.

Uma pequena explosão ocorre no momento em que um míssil atinge o avião, mas ele não explode, como mostra o vídeo. A aeronave continua voando por alguns minutos e volta para o aeroporto, segundo afirma o jornal. Em chamas, ela voa em direção ao aeroporto antes de explodir e cair rapidamente, de acordo com o jornal, que afirma ter tido acesso a outros vídeos, cuja fonte não foi revelada.

Autoridades e fontes de inteligência do ocidente disseram ter informações de que o avião que caiu em Teerã na quarta-feira com 176 a bordo foi derrubado por um míssil iraniano./ NYT