Vídeo em topo de prédio mostra os quatro dias de Sandy em NY

NOVA YORK - Uma câmera colocada no topo do prédio do jornal americano New York Times registrou a passagem da supertempestade Sandy por Nova York esta semana. O vídeo capturou imagens entre domingo e quarta-feira.

O Sandy atingiu a costa leste americana com força na segunda-feira, após passar por diversos países do Caribe. Cerca de 8 milhões de pessoas ficaram sem luz em todo o território americano.

O vídeo revela o início do temporal, alguns momentos de blecaute e a volta do céu azul após a passagem do Sandy.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC