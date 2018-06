Vídeo indica gravidez de primeira-dama Um vídeo divulgado ontem pelo governo de Pyongyang indica que a primeira-dama, Ro Sol-ju, pode estar esperando o primeiro filho do líder Coreia do Norte, Kim Jong-un. No vídeo, transmitido pela TV estatal por ocasião do primeiro aniversário da morte de Kim Jong-il, Ro aparece andando lentamente atrás do marido no mausoléu que abriga o corpo do sogro. Não foi feito nenhum comunicado oficial confirmando a gravidez da primeira-dama, que estava usando um tradicional vestido norte-coreano na cor preta.