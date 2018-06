Vídeo mostra ângulo diferente de tiroteio no 'Charlie Hebdo'

PARIS - Um novo vídeo, com um ângulo diferente do confronto entre os irmãos Said e Cherif Kouachi e policiais, momentos depois do atentado ao jornal Charlie Hebdo, que deixou 12 mortos na semana passada, foi divulgado nesta terça-feira, 13.

As imagens, feitas de um prédio vizinho à redação do jornal, mostram os irmãos armados entrando em seu carro de fuga e posteriormente sendo abordados pela polícia, com quem trocam tiros.

Após encontrarem a polícia, os atiradores aceleram e um deles coloca o corpo fora da janela para atirar contra os policiais.

O vídeo, publicado pelas redes de TV americanas NBC e CNN mostram ainda os atiradores aparentando calma e tranquilidade.