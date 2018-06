Vídeo mostra decapitação de outro jornalista dos EUA

Um vídeo postado na internet mostra, supostamente, a decapitação de Steven Sotloff, outro jornalista norte-americano mantido prisioneiro pelo grupo Estado Islâmico.

Sotloff, que trabalhava como freelancer para as revistas Time e Foreign Policy, fora visto pela última vez na Síria em agosto de 2013 até sua imagem aparecer num vídeo divulgado na internet no mês passado, mostrando a decapitação de outro jornalista norte-americano, James Foley.

No primeiro vídeo, Sotloff aparece vestido com um traje cor de laranja, tendo ao fundo uma árida paisagem síria, e é ameaçado de morte a menos que os Estados Unidos parem de realizar ataques aéreos contra o grupo no Iraque.

No vídeo, disponibilizado nesta terça-feira, com o título de "Uma Segunda Mensagem à América", Sotloff aparece vestido com uma roupa parecida antes de ter a cabeça cortada por um combatente do grupo militante. Fonte: Associated Press.