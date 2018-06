Vídeo mostra Estado Islâmico decapitando jornalista japonês

Um vídeo publicado na internet neste sábado supostamente mostra o grupo extremista Estado Islâmico assassinando o jornalista japonês Kenji Goto. A filmagem mostra um insurgente com sotaque britânico cortando o pescoço da vítima.

A gravação, divulgada por meio de websites ligados aos rebeldes, continha a mesma marca d''água presente em outros vídeos do Estado Islâmico. O governo do Japão afirma estar tentando confirmar a autenticidade das imagens. Fontes: Associated Press e Dow Jones Newswires.