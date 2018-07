Vídeo mostra Kadafi capturado na Líbia antes da morte Várias emissoras por satélite do mundo árabe difundiram um vídeo no qual o líder deposto da Líbia Muamar Kadafi aparece capturado vivo pelas forças revolucionárias. A gravação mostra Kadafi ferido, com o rosto e a camisa ensanguentados, enquanto é deitado sobre o capô de uma caminhonete, segurado por integrantes das forças do novo regime.