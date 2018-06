Vídeo mostra mulher de terrorista francês entrando na Turquia

A mulher de Amedy Coulibaly, o francês que matou quatro pessoas num supermercado kosher de Paris na sexta-feira, é vista em imagens de segurança que mostram sua chegada ao Aeroporto Sabiha Gokcen, em Istambul, no dia 2 de janeiro.

As imagens de Hayat Boumeddiene foram divulgadas nesta segunda-feira, 12, pela rede turca de televisão Haberturk. Um alto funcionário do governo da Turquia, que falou em condição de anonimato, confirmou a identidade da mulher. A inteligência turca teria acompanhado os passos de Boumeddiene desde que ela chegou ao país.

O ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, disse à agência de notícias estatal Anatólia que Boumeddiene permaneceu num hotel de Istambul com outra pessoa antes de cruzar a fronteira síria, na quinta-feira.

Ela e seu acompanhante, um homem de 23 anos, visitaram vários locais de cidade e no dia 4 se dirigiram para uma cidade perto da fronteira com a Síria, segundo um oficial de inteligência turco que não tem autorização para falar sobre o assunto com a imprensa.

O último sinal de seu telefone foi registrado no dia 8, na cidade de Akcakale, onde ela cruzou a fronteira, aparentemente, para o território controlado pelo grupo Estado Islâmico na Síria, revelou a fonte. As passagens aéreas da dupla, marcadas para o dia 9, que a levaria de volta para Madri, não foram utilizadas. / AP