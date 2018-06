Vídeo mostra policiais atirando em mineradores na África Um vídeo gravado em um celular do massacre ocorrido no ano passado pela polícia durante uma greve na mina de platina da Lonmin em Marikana, na África do Sul, mostra um policial alertando seus colegas a não atirarem logo antes de abrirem fogo contra os trabalhadores, matando 34 deles.