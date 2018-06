Vídeo mostra suspeito de massacre em Toulouse

PARIS - Foram divulgadas na França fotos e um vídeo com imagens de Mohammed Merah, o suposto assassino de sete pessoas na região de Toulouse, no sul da França, que morreu nesta quinta-feira, 23.

Veja vídeo:

De acordo com a polícia francesa, após uma forte troca de tiros ele pulou da janela de seu apartamento, que estava cercado por policiais havia mais de 30 horas.

No vídeo, ele aparece sorrindo, simulando um revólver com os dedos e fazendo manobras com um carro.

