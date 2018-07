Vídeo prova execução de jovem paquistanês O governo do Paquistão abrirá investigação para apurar a ação de paramilitares que mataram um jovem desarmado na cidade de Karachi. A execução foi filmada e exibida ontem em um telejornal da emissora Awaz. O vídeo mostra Afsar Shah, de 18 anos, sendo capturado por uma patrulha do grupo paramilitar Rangers, empurrado, cercado e baleado. O comando do grupo disse que o jovem tinha cometido roubos em um parque próximo e oferecera resistência.