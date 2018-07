Vídeo revela festa dos 'novos fascistas' italianos O jornal italiano Corriere della Sera conseguiu filmar uma festa fechada de um grupo de jovens autodenominado "Fascistas do Terceiro Milênio", na cidade de Milão. Os jovens, que seguem as pregações de extrema direita do líder Marco Arioli, encontram-se em um clube da cidade para assistir a shows de música, beber e discutir política.