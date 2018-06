Vídeo traria aparição pública de líder extremista Um vídeo divulgado na internet neste sábado supostamente mostra o líder do grupo extremista Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), Abu Bakr al-Baghdadi, fazendo um sermão em uma mesquita no Iraque. Esta seria uma rara - se não a primeira - aparição pública do militante. O vídeo foi publicado em dois websites usados pelo grupo, mas não foi possível confirmar de forma independente se a pessoa que aparece nas imagens é al-Baghdadi.