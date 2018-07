Vídeo traz imagem de soldado que teria matado Kadafi

TRÍPOLI - Um vídeo obtido pela BBC mostra um grupo de combatentes celebrando a morte do ex-líder da Líbia com a pessoa que, segundo eles, teria executado Kadafi. Os soldados integravam um comboio que conduzia a ambulância na qual estava o ditador.

Um dos soldados diz no vídeo que o combatente teria matado Kadafi e pede que este exiba sua arma para as câmeras. A versão de que Kadafi teria sido executado por um combatente foi negada pelo premiê interino da Líbia, Mahmoud Jibril, que diz ter visto o corpo do ex-líder do país.

