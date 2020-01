Vídeos mostram ataque do Irã a bases com soldados americanos no Iraque

Ao menos duas bases com soldados americanos no Iraque foram atacadas com mísseis balísticos disparados do Irã na noite desta terça-feira, 7, informou o Pentágono. Nas redes sociais, circulam vídeos que mostram os possíveis momentos dos ataques.

Iran has launched 'tens' of missiles at the al-Asad airbase in Iraq, where U.S. forces are housed, according to Iran's state TV pic.twitter.com/KLikqK2fsw — NowThis (@nowthisnews) January 8, 2020

Ainda não há informações oficiais sobre vítimas, mas fontes de segurança iraquianas afirmaram à CNN que iraquianos foram mortos na base de Ain al-Assad, no oste do país. A base de Erbil, na região do Curdistão iraquiano, também foi atingida.

BREAKIKG: US Casulties Reported After Iran Strikes US Bases In Iraq - https://t.co/9OLAzSgqjP pic.twitter.com/gxyJ243pO2 — Breaking911 (@Breaking911) January 8, 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda não se manifestou oficialmente sobre o ataque. De acordo com o governo americano, ele está monitorando a situação e em diálogo com a equipe de segurança nacional.

Iraqis (probably soldiers) cheering as the US anti missile system intercepts Iranian ballistic missiles over #Iraq’s Ain al-Assad military base. pic.twitter.com/ttbtTciXCF — Baxtiyar Goran (@BaxtiyarGoran) January 7, 2020

Em seu canal no Telegram, a Guarda Revolucionária ameaçou atacar dentro dos EUA e as cidades de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Haifa, em Israel, se Irã for bombardeado pelos EUA. "Dessa vez nós responderemos a você (governo americano) nos EUA."