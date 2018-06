Vietnã condena seis à morte por tráfico de drogas

HANÓI - Tribunais do Vietnã condenaram seis homens à morte por crimes relacionados a drogas em dois casos separados. O jornal estatal Tuoi Tre informou que um tribunal na província central de Nghe An condenou o líder do grupo Phan Dinh Tuan e quatro outros homens por traficar 102 quilogramas de heroína.

Tuan foi condenado por planejar partes das operações da quadrilha de sua cela com um celular contrabandeado.

Ao mesmo tempo, uma corte da província de Dong Nai, no sul do país, condenou à morte um homem por transportar 14 quilogramas de metanfetamina. Oficiais dos tribunais não comentaram o assunto.

O Vietnã tem uma das leis mais duras contra as drogas. Quem portar ou traficar 100 gramas de heroína ou 20 quilogramas de ópio pode ser condendao à morte. / AP