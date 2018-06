Vietnã construirá refinaria de petróleo de US$ 9 bi O Vietnã assinou neste domingo acordos com empresas do Japão e do Kuwait para construir uma refinaria de petróleo avaliada em quase US$ 9 bilhões, em resposta à crescente demanda por energia no país. A refinaria Nghi Son, que deve entrar em operação até 2017, na província de Thanh Hoa, transformará petróleo do Kuwait em gasolina e outros derivados.