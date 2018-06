Vietnã cresce 5,98% em 2014 ajudado por smartphones

De acordo com os dados do governo, as exportações subiram 13,6% este ano, para US$ 150 bilhões, enquanto as importações cresceram 12,1%, para US$ 148 bilhões. Entretanto, a demanda interna continua fraca, o que, juntamente com a queda nos preços do petróleo, fez com que a inflação caísse para 1,84% este ano, o menor nível em décadas. O governo disse que vai continuar priorizando a estabilidade macroeconômica no próximo ano, com a meta de um crescimento de 6,2% do PIB e uma inflação de 5,0%.

O Vietnã geralmente divulgada dados antes do fim do período analisado, revisando os números posteriormente. Fonte: Dow Jones Newswires.