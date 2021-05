Vietnã descobre mutação 'híbrida' do coronavírus que mistura variantes da Índia e do Reino Unido

O Ministro da Saúde do Vietnã, Nguyen Thanh Long, afirmou neste sábado (29) que o país detectou uma nova variante do coronavírus, uma mistura das variantes da Índia e do Reino Unido que se espalha rapidamente por via aérea.

Apesar de controlar a pandemia com sucesso nos últimos meses, com 6.386 casos e 47 mortes até o momento, o Vietnã agora está lutando contra um novo surto que se espalha mais rapidamente. Quase 3.600 pessoas foram infectadas em 31 das 63 províncias do país desde o final de abril, respondendo por mais da metade das infecções totais do país desde o início da pandemia.

"Após executar o sequenciamento de genes em pacientes recém-detectados, descobrimos uma nova variante que é uma mistura das variantes de Índia e do Reino Unido", disse Nguyen Thanh Long. "Mais especificamente, é uma variante indiana com mutações que pertencem à variante do Reino Unido", acrescentou. Ele ainda afirma que o Vietnã iria anunciar a descoberta da nova variante para o mundo em breve.

O Vietnã havia registrado anteriormente sete variantes do vírus: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 (a variante do Reino Unido), B.1.351, A.23.1 e B.1.617.2 (a variante indiana).

De acordo com o ministro, estudos apontam que a nova variante é muito mais transmissível do que os tipos anteriormente conhecidos, o que explica a explosão de casos nesse curto período./Reuters