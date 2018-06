Vietnã: navio norueguês naufraga com 19 pessoas a bordo

Dois corpos foram recuperados da embarcação, que seguia da Malásia para a China, informaram equipes de resgate do Vietnã. As buscas continuam no local com navios da Libéria, Cingapura e China.

O único sobrevivente era chefe de cozinha no navio e se recusa a colaborar com o resgate, dificultando as buscas.

Segundo informações do proprietário do navio e de autoridades da Filipinas, a embarcação estava com uma carga de bauxita, media 190 metros de comprimento e pesava 56 mil toneladas. O naufrágio ocorreu na costa de Vung Tau, a cerca de 96 quilômetros do centro comercial de H Chi Minh City. Fonte: Associated Press.