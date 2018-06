Vietnã reduz buscas por avião desaparecido O Vietnã reduziu as buscas pelo avião da Malaysia Airlines que desapareceu no último fim de semana e anunciou que recebeu um pedido das autoridades da Malásia para considerar enviar aviões e navios para o Estreito de Malaca. O porta-voz da equipe de buscas do Vietnã, Nguyen Ngoc Son, afirmou que o status da busca mudou de emergência para regular.