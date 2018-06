Vietnamitas protestam contra plataforma chinesa Centenas de pessoas se reuniram na manhã deste domingo em frente à Embaixada da China no Vietnã, localizada em Hanói, para criticar a tentativa de implantação de uma plataforma de petróleo por uma estatal de energia chinesa em águas ao largo do Vietnã, em um raro protesto não proibido pelas autoridades do Vietnã. Alguns manifestantes carregavam bandeiras vietnamitas e gritavam "Abaixo a China".