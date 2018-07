Vilarejo americano é vendido por US$ 900 mil A comunidade de Buford, no Estado de Wyoming, foi vendida por US$ 900 mil em um leilão, na quinta-feira. Dois vietnamitas arremataram a localidade, cujo lance mínimo foi estabelecido em US$ 100 mil. O ex-dono, Don Sammons, tornou-se o único residente do local - que chegou a ter 2 mil habitantes - em 2007, quando o filho saiu de casa.