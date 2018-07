Vilarejo decide manter as 'casas dos Smurfs' A população do vilarejo espanhol de Juzcar resolveu, em plebiscito, manter as casas locais todas pintadas de azul. Os 250 habitantes gostaram da pintura feita para que o lugar sediasse as filmagens do longa-metragem dos Smurfs. O filme já estreou, mas os moradores gostaram da ideia e até passaram a chamar o prefeito de "Papai Smurf".