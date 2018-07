Violência aumenta no Paquistão após morte de Bin Laden A violência se intensificou no Paquistão desde que o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden, foi morto por forças especiais norte-americanas, informou hoje o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). Além disso, cresceram as suspeitas em torno de estrangeiros no país.