Violência conduz Sudão do Sul a 'catástrofe', diz ONU Edmond Mulet, assistente do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para operações de paz, alertou o Conselho de Segurança nesta quarta-feira para a nova onda de violência no Sudão do Sul, que tem levado o país na direção de uma "catástrofe humanitária". O funcionário informou aos membros do conselho que os ataques das milícias sudanesas deixaram mais de um milhão de pessoas desabrigadas. Quase 500 mil civis foram obrigados a se refugiar em outros países.