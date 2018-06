Violência cria 'cidade-fantasma' na Síria

No povoado de Atarib, próximo de Aleppo, na Síria, cerca de 90% dos moradores fugiu da violência.

Com o agravamento do conflito armado entre rebeldes e forças do governo, a cidade aparenta ser uma "cidade fantasma".

Fatum Obeid é uma das poucas que voltaram às ruínas da cidade para buscar o que restou dos pertences.

Ela perdeu os dois filhos na batalha pela cidade.

A guerra já se espalhou por grande parte da Síria e destruiu a maior cidade do país, Aleppo.

A ONU calcula que mais de 200 mil dos três milhões de moradores abandonaram a cidade, que vem sendo alvo de tanques e aviões de guerra. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.