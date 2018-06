Violência deixa 14 mortos no Iraque A explosão de um carro-bomba e disparos em vários pontos do Iraque deixaram 14 pessoas mortas nesta terça-feira. O ataque mais violento ocorreu quando homens armados invadiram a casa de um membro de uma milícia sunita, que faz oposição à Al-Qaeda, e matou a mulher e os três filhos do miliciano num subúrbio da capital, informaram a polícia e funcionários de um hospital.