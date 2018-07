Violência deixa 21 civis mortos na Síria

Na cidade central de Homs foram mortos 11 civis, dos quais quatro estavam na manifestação. Outras dez pessoas foram mortas na província de Idlib, no noroeste do país, informou o Observatório Sírio para Direitos Humanos.

Ontem, um ônibus da polícia foi atingido por uma forte explosão, num movimentado cruzamento da capital síria, Damasco. Pelo menos 26 pessoas morreram no que, segundo as autoridades sírias, foi um ataque suicida.

O regime do presidente Bashar Assad disse que os ataques são uma prova de que o país está sendo alvo de "terroristas". Mas a oposição demanda uma investigação independente, acusando forças leais ao regime sírio de estarem por trás dos ataques. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.