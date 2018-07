Violência deixa 85 mortos na Síria; disparo atinge Golã

No confronto em Quneita, foram mortos nove insurgentes e cinco soldados, disse o Observatório. Segundo o grupo, baseado em relatos de redes locais de ativistas, os insurgentes atacaram uma base do exército sírio perto do Golã.

Pelo menos três crianças foram mortas na Síria nesta terça-feira, incluída uma menina de seis anos que viajava com os pais no carro da família na rodovia que liga Alepo a Damasco, disse o Observatório. Segundo o grupo, soldados do governo atiraram contra o automóvel na rodovia.

O Observatório negou a informação do governo de que o bairro de Arkoub foi retomado e disse que ainda ocorrem combates no local. A mídia estatal síria, contudo, mostrou imagens de soldados com rifles kalashnikov patrulhando as ruas, em meio a prédios atingidos pro disparos e ruínas de edifícios. Um militar que falou sob anonimato à agência France Presse (AFP) disse que "as operações do exército foram concluídas em Arkoub" e que "forças de segurança" conduziam buscas por suspeitos casa a casa.

"Ainda existem combates pesados na área. O exército não pode reivindicar o controle se ainda ocorrem confrontos", disse Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório Sírio, com sede em Londres.

Em Damasco, explosões atingiram o quartel-general de um prédio administrativo que gerencia escolas para filhos de veteranos militares mortos, de acordo com o Observatório. A mídia estatal afirmou que sete pessoas ficaram feridas. Já os insurgentes dizem que um ataque foi lançado contra o local e vários soldados foram mortos. Não foi possível verificar a discrepância entre as versões do governo e dos insurgentes.

Em Deir El-Zor, no leste da Síria, e na cidade de Deraa, 11 civis foram mortos em bombardeios. Na cidade de Banias, no Mediterrâneo, forças de segurança incendiaram propriedades e detiveram 14 moradores, entre mulheres e crianças, disse o Observatório Sírio.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.