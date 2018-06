Violência deixa mais 29 mortos na Síria Pelo menos 13 pessoas foram mortas nesta sexta-feira em um ataque do exército contra um vilarejo na província síria de Idlib, onde tropas e tanques estão se concentrando nesta semana, disse o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos. "As tropas atacaram o vilarejo de Ain Larose e abriram fogo, matando 13 civis", disse Rami Abdel Rahman, chefe do grupo sediado em Londres. Ele disse que várias pessoas foram presas e levadas pelos soldados, incluídas mulheres. Outras 16 pessoas foram mortas em outros lugares da Síria, denunciaram ativistas, incluídos 10 em Homs. Somados aos mortos em Idlib, isso eleva a 29 o total de mortes nesta sexta-feira. Tudo isso ocorre antes da chegada do ex secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, a Damasco. Annan tentará conseguir um cessar-fogo do governo sírio, representando a ONU e a Liga Árabe.